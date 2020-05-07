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Высокопоставленного железнодорожника в Красноярске арестовали за взятку

Главная Происшествия
Красноярск
14:34 7 Мая 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске заместителя начальника по транспортной безопасности дирекции ЖД вокзалов поймали на взятке в 300 тысяч рублей. Об этом сообщили представители Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. 

Установлено, что в конце 2017 года к обвиняемому обратился представитель охранного агентства - он предложил сократить число постов охраны на ЖД вокзале Красноярска и снизить сумму оплаты по договору. 

 

 

«В этот момент у подозреваемого возник преступный умысел на получение взятки. Он предложил за взятку не принимать к агентству мер к расторжению договора, взысканию штрафных санкций, к снижению суммы оплаты по договору. Представитель охранного агентства согласился с предложением», - пояснили в ведомстве. 

В течение года железнодорожник получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Центральный суд Красноярска арестовал подозреваемого на два месяца. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

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