Опубликовано видео задержания Анатолия Быкова в Красноярске

На канале программы «Честный детектив» на youtube появилось видео задержания красноярского предпринимателя и политика Анатолия Быкова. Журналисты портала Тайга.инфо заметили странность - запись опубликована 6 мая, хотя задержание проводилось сегодня, 7 числа.

На кадрах видно, как силовики окружили дом Быкова в Соснах. Видеоряд состоит из нескольких фотографий - на одной из них хорошо узнаваем и сам бизнесмен. Он стоит у входной двери в окружении силовиков и следователей.

По данным СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, Быкова задержали по подозрению в преступлениях прошлых лет. Следком пока официальных комментариев не дает.

Видео: youtube.com/watch?v=5TkOxOuNJf4