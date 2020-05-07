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Опубликовано видео задержания Анатолия Быкова в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
13:57 7 Мая 2020
происшествия, красноярск, видео
Автор: Sibnovosti.ru
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На канале программы «Честный детектив» на youtube появилось видео задержания красноярского предпринимателя и политика Анатолия Быкова. Журналисты портала Тайга.инфо заметили странность - запись опубликована 6 мая, хотя задержание проводилось сегодня, 7 числа. 

На кадрах видно, как силовики окружили дом Быкова в Соснах. Видеоряд состоит из нескольких фотографий - на одной из них хорошо узнаваем и сам бизнесмен. Он стоит у входной двери в окружении силовиков и следователей. 

По данным СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, Быкова задержали по подозрению в преступлениях прошлых лет. Следком пока официальных комментариев не дает. 

Видео: youtube.com/watch?v=5TkOxOuNJf4

 

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