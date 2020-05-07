В Красноярске задержан известный предприниматель и политик Анатолий Быков

В Красноярске задержан влиятельный бизнесмен и политический деятель Анатолий Быков. В чем именно его подозревают, обещают в ближайшее время рассказать в Следственном комитете.

В социальных сетях опубликованы кадры, на которых показана спецоперация у дома Быкова. Около въезда в Сосны стоят машины с силовиками и сотрудниками ОМОН.

Напомним, 60-летний Анатолий Быков в 90-х годах возглавлял Совет директоров Красноярского алюминиевого завода. До 2016 года был депутатом краевого Заксобрания. Бизнесмен уже обвинялся в совершении тяжких преступлений.

Фото: bykov.info