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В Красноярске задержан известный предприниматель и политик Анатолий Быков

Главная Происшествия
Красноярск
12:35 7 Мая 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске задержан влиятельный бизнесмен и политический деятель Анатолий Быков. В чем именно его подозревают, обещают в ближайшее время рассказать в Следственном комитете. 

В социальных сетях опубликованы кадры, на которых показана спецоперация у дома Быкова. Около въезда в Сосны стоят машины с силовиками и сотрудниками ОМОН.  

Напомним, 60-летний Анатолий Быков  в 90-х годах возглавлял Совет директоров Красноярского алюминиевого завода. До 2016 года был депутатом краевого Заксобрания. Бизнесмен уже обвинялся в совершении тяжких преступлений. 

Фото: bykov.info

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