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У сотрудников скорой помощи в Красноярске подтвердился коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
11:49 7 Мая 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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У двоих сотрудников 3-й подстанции результаты анализа на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает издание «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу скорой помощи. 

Медики тестировались на коронавирус в поликлинике, где проходили лечение, а не на рабочем месте. Сейчас зараженные изолированы и не представляют опасности для коллег и пациентов. 

Как отметили в пресс-службе, все врачи и водители ежедневно проходят проверку - к тому же они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. 

«Наши специалисты берегут и свое здоровье, и здоровье коллег и пациентов. Если на работу кто-то из сотрудников сейчас придет с симптомами болезни, его попросят пойти на больничный. Особое внимание уделяется даже психологическому состоянию сотрудников — подавленности, усталости и другим аспектам», - рассказала пресс-секретарь скорой помощи Наталья Ковальчук. 

Напомним, в Красноярском крае 910 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 

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