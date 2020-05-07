У сотрудников скорой помощи в Красноярске подтвердился коронавирус

У двоих сотрудников 3-й подстанции результаты анализа на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает издание «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу скорой помощи.

Медики тестировались на коронавирус в поликлинике, где проходили лечение, а не на рабочем месте. Сейчас зараженные изолированы и не представляют опасности для коллег и пациентов.

Как отметили в пресс-службе, все врачи и водители ежедневно проходят проверку - к тому же они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

«Наши специалисты берегут и свое здоровье, и здоровье коллег и пациентов. Если на работу кто-то из сотрудников сейчас придет с симптомами болезни, его попросят пойти на больничный. Особое внимание уделяется даже психологическому состоянию сотрудников — подавленности, усталости и другим аспектам», - рассказала пресс-секретарь скорой помощи Наталья Ковальчук.

Напомним, в Красноярском крае 910 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.