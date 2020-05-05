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В Красноярском крае раскрыто убийство пропавшего без вести вахтовика

Главная Происшествия
Красноярск
12:29 5 Мая 2020
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае следователи раскрыли обстоятельства убийства вахтовика - мужчина пропал без вести в 2018 году. Оказалось, что к этому была причастна его супруга. 

По данным Следкома, инцидент произошел в Козульском районе два года назад. Летом мужчина приехал домой с севера, где работал вахтовым методом. Во время отпуска он пропал без вести. Жена и 16-летний сын ничего не знали о местоположении родственника.  

Спустя два года следователи снова решили допросить 52-летнюю супругу пропавшего без вести вахтовика. Правоохранители рассказали женщине, что придут к ней со служебными собаками. 

«Опасаясь ответственности за содеянное, женщина в ночное время откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане. На следующий день в утреннее время следователи  обнаружили человеческие останки в печи и на территории ограды», - пояснили в ведомстве. 

Супруга во всем призналась и рассказала, что два года назад между ними произошла ссора. Женщина ударила пьяного мужа молотком по голове, а затем напоила его дезинфицирующим средством. 

«После того, как мужчина скончался злоумышленница вместе с сыном закопала тело в огороде», - отметили следователи. 

На женщину завели уголовное дело по статье «убийство». 

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