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В труднодоступных районах края горят гектары леса

Главная Происшествия
Красноярск
12:44 4 Мая 2020
происшествия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Балахтинском и Емельяновском районах края горит более 70 га леса - очаги зафиксированы в труднодоступных зонах. Такие данные 4 мая предоставили в Лесопожарном центре.  

Огонь не угрожает населенным пунктам, тем не менее в регионе действует режим ЧС. Пожарные прогнозируют самый высокий уровень опасности в девяти районах: Емельяновском, Ермаковском, Идринском, Ирбейском, Каратузском, Краснотуранском, Рыбинском, Саянском и Ужурском. 

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. В крае введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы», - пояснили в центре. 

По данным МЧС, в крае с начала пожароопасного сезона оштрафовали более тысячи жителей за выжигание сухой травы. Если ущерб от пала будет внушительным, людям грозит и уголовная ответственность. 

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