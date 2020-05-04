В труднодоступных районах края горят гектары леса

В Балахтинском и Емельяновском районах края горит более 70 га леса - очаги зафиксированы в труднодоступных зонах. Такие данные 4 мая предоставили в Лесопожарном центре.

Огонь не угрожает населенным пунктам, тем не менее в регионе действует режим ЧС. Пожарные прогнозируют самый высокий уровень опасности в девяти районах: Емельяновском, Ермаковском, Идринском, Ирбейском, Каратузском, Краснотуранском, Рыбинском, Саянском и Ужурском.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. В крае введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы», - пояснили в центре.

По данным МЧС, в крае с начала пожароопасного сезона оштрафовали более тысячи жителей за выжигание сухой травы. Если ущерб от пала будет внушительным, людям грозит и уголовная ответственность.