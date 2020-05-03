В Минусинске задержали подозреваемого в убийстве женщины-педиатра

В Минусинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 58-летней женщины. По данным СМИ, потерпевшей оказалась врач-педиатр поликлиники межрайонной больницы.

По версии Следкома, инцидент произошел 2 мая. Накануне женщина дома проводила время со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.

«Мужчина начал наносить женщине удары руками по телу, в том числе по голове, после чего взял кухонный нож, которым нанес несколько ударов, оказавшихся смертельными», - говорится в сообщении.

После совершенного убийства подозреваемый уснул, а утром сам позвонил в полицию и признался в том, что расправился с женщиной.

На жителя Минусинска завели уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.