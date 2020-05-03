3 мая
Красноярск
погода +17 °C
72.73
 
€ 79.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минусинске задержали подозреваемого в убийстве женщины-педиатра

Главная Происшествия
Красноярск
21:53 3 Мая 2020
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Минусинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 58-летней женщины. По данным СМИ, потерпевшей оказалась врач-педиатр поликлиники межрайонной больницы. 

По версии Следкома, инцидент произошел 2 мая. Накануне женщина дома проводила время со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора. 

«Мужчина начал наносить женщине удары руками по телу, в том числе по голове, после чего взял кухонный нож, которым нанес несколько ударов, оказавшихся смертельными», - говорится в сообщении. 

После совершенного убийства подозреваемый уснул, а утром сам позвонил в полицию и признался в том, что расправился с женщиной.

На жителя Минусинска завели уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярке предложили работу и обокрали ее на 650 тысяч рублей

Красноярке предложили работу и обокрали ее на 650 тысяч рублей

3 Мая 2020 г.
Она стала жертвой мошенников
Новости Красноярска: Несколько лесных пожаров потушили в Красноярском крае

Несколько лесных пожаров потушили в Красноярском крае

2 Мая 2020 г.
Продолжают действовать еще два - в Балахтинском и Шарыповском районах
Новости Красноярска: Главу Козульского района подозревают в получении еще одной взятки

Главу Козульского района подозревают в получении еще одной взятки

30 Апреля 2020 г.
Сейчас чиновник находится в СИЗО
Новости Красноярска: Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

29 Апреля 2020 г.
Ее загрыз медведь Балу
Новости Красноярска: Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

29 Апреля 2020 г.
Все они неосторожно обращались в огнем
Новости Красноярска: Житель Зеленогорска мечтал о попугае и попался аферистам в Сети

Житель Зеленогорска мечтал о попугае и попался аферистам в Сети

29 Апреля 2020 г.
Он перевел деньги мошенникам
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мотовзвод начал патрулировать поселки под Красноярском

Мотовзвод начал патрулировать поселки под Красноярском

28 Апреля 2020 г.
Там много байкеров
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода,...
Новости Красноярска: Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

28 Апреля 2020 г.
Таким образом, число смертельных случаев увеличилось до семи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19