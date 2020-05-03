3 мая
Красноярск
погода +18 °C
72.73
 
€ 79.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярке предложили работу и обокрали ее на 650 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
15:22 3 Мая 2020
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жительница Красноярска устроилась на работу в Сети и лишилась крупной суммы. Об этом рассказали в краевой полиции. 

29-летняя девушка хотела подзаработать на интернет-бирже. Она по телефону договорилась о новой работе и установила необходимую программу. Работодатель сообщил, что для старта ей необходимо пополнить счет в личном кабинете на 4 тысячи рублей. 

«В итоге, в течение трех недель жительница краевого центра под различными предлогами пополнила счет в личном кабинете на 655 тысяч рублей, которые были списаны злоумышленниками», - пояснили в ведомстве. 

Красноярка обратилась в полицию, когда счет стал нулевым. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до шести лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Несколько лесных пожаров потушили в Красноярском крае

Несколько лесных пожаров потушили в Красноярском крае

2 Мая 2020 г.
Продолжают действовать еще два - в Балахтинском и Шарыповском районах
Новости Красноярска: Главу Козульского района подозревают в получении еще одной взятки

Главу Козульского района подозревают в получении еще одной взятки

30 Апреля 2020 г.
Сейчас чиновник находится в СИЗО
Новости Красноярска: Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

29 Апреля 2020 г.
Ее загрыз медведь Балу
Новости Красноярска: Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

29 Апреля 2020 г.
Все они неосторожно обращались в огнем
Новости Красноярска: Житель Зеленогорска мечтал о попугае и попался аферистам в Сети

Житель Зеленогорска мечтал о попугае и попался аферистам в Сети

29 Апреля 2020 г.
Он перевел деньги мошенникам
Новости Красноярска: Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

28 Апреля 2020 г.
Таким образом, число смертельных случаев увеличилось до семи
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

29 Апреля 2020 г.
Власти внесли изменения в несколько схем движения
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода,...
Новости Красноярска: Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

2 Мая 2020 г.
Елена Непомнящая проработала в красноярском здравоохранении около 20 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19