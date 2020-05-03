Красноярке предложили работу и обокрали ее на 650 тысяч рублей

Жительница Красноярска устроилась на работу в Сети и лишилась крупной суммы. Об этом рассказали в краевой полиции.

29-летняя девушка хотела подзаработать на интернет-бирже. Она по телефону договорилась о новой работе и установила необходимую программу. Работодатель сообщил, что для старта ей необходимо пополнить счет в личном кабинете на 4 тысячи рублей.

«В итоге, в течение трех недель жительница краевого центра под различными предлогами пополнила счет в личном кабинете на 655 тысяч рублей, которые были списаны злоумышленниками», - пояснили в ведомстве.

Красноярка обратилась в полицию, когда счет стал нулевым. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до шести лет тюрьмы.