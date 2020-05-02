Несколько лесных пожаров потушили в Красноярском крае

Четыре лесных пожара потушили в Красноярском крае за минувшие сутки сотрудники Лесопожарного центра. О ходе борьбы с огнем сообщило сегодня правительство региона.

По данным пресс-службы правительства, очаги возгораний были зафиксированы в Иланском, Идринском, Рыбинском и Ермаковском районах. Их общая площадь составила 398 га. В тушении приняло участие 111 человек и 14 единиц техники. При этом было задействовано шесть воздушных судов.

К настоящему времени в Красноярском крае продолжают действовать два лесных пожара на площади 165 га в Балахтинском и Шарыповском районах.

30 апреля заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов провел совещание с главами муниципалитетов, посвященное борьбе с пожарами. В ходе него министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов предложил рассмотреть вопрос о приобретении для авиации Лесопожарного центра двух водосливных устройств для вертолетов, которые тушат пожары на севере края.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю