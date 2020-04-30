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Главу Козульского района подозревают в получении еще одной взятки

Главная Происшествия
Красноярск
17:28 30 Апреля 2020
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Главу Козульского района обвиняют в получении еще одной взятки - сейчас чиновник находится в СИЗО по подозрению в совершении аналогичного преступления. О новых фактах рассказали в Следкоме. 

По версии правоохранителей, глава района в октябре 2018 года получил от директора строительной компании 400 тысяч рублей - деньги полагались чиновнику за победу этой организации в четырех контрактах. На подозреваемого завели второе уголовное дело. 

Напомним, чиновник был задержан следователями в январе 2020 года. Обстоятельства преступления были примерно таким же - за вознаграждение глава района обещал предпринимателю покровительство и победу в интернет-аукционе. По данным краевой полиции, при задержании он скинул в снег денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей, переданные ему посредником. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, главой Козульского района является Федор Гардт. В должности он с 2005 года.

Фото: krk.sledcom.ru

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