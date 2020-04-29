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Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

Главная Происшествия
Красноярск
16:39 29 Апреля 2020
происшествия, красноярск, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярская белая медведица погибла в жестокой схватке с медведем Балу - это самец из зоопарка Ижевска, куда недавно привезли Аврору. О трагедии сообщил директор «Роева ручья» Андрей Горбань в социальных сетях. 

«Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в «Роевом Ручье». Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды», - написал Горбань. 

Животные неплохо ладили друг с другом, но в какой-то момент все пошло не так. Самка показала характер, а Балу это не понравилось. Он взбесился и напал на медведицу. Сотрудники попытались разнять медведей с помощью воды и усыпляющих выстрелов, но остановить схватку не удалось. Самец успокоился только тогда, когда самка была уже мертва. 

Напомним, в марте белая медведица Аврора из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» приехала в зоопарк Удмуртии. Там ее ждал самец Балу - сотрудники зоопарков надеялись, что хищники обзаведутся потомством. 

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