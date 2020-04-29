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Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

Главная Происшествия
Красноярск
12:11 29 Апреля 2020
происшествия, пожары, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Шушенском и Емельяновском районах края поймали поджигателей леса - им грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Так, в районе села Еловое трое мужчин под действием спиртного баловались с огнем. На горе они жгли костер, но затем потушили его. По дороге к населенному пункту один из них подпалил сухую траву, из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться. Убегающих мужчин заметил участковый. 

«Поджигатель свой поступок мотивировал тем, что желал скорейшего озеленения леса для выпаса скота. Сумма причиненного ущерба составила более 460 тысяч рублей», - объяснили подозреваемые. 

На подозреваемого завели уголовное дело. 

Еще один факт поджога леса установили в Шушенском районе - там местный житель проводил отжиг смолы и не уследил за искрами. Это стало причиной лесных пожаров. Сейчас полицейские проводят проверку. 

По информации Лесопожарного центра, 29 апреля на территории края действует 21 лесной пожар на площади 2,7 тысячи га – в Кежемском, Богучанском, Нижнеингашском, Иланском, Казачинском, Абанском, Большемуртинском, Тасеевском, Дзержинском, Козульском, Емельяновском, Ирбейском и Ермаковском районах. Все пожары возникли по вине людей. 

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