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Житель Зеленогорска мечтал о попугае и попался аферистам в Сети

Главная Происшествия
Красноярск
10:35 29 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Зеленогорска перевел мошенникам 33 тысячи рублей - за эти деньги он рассчитывал купить экзотического попугая. В интернете он увидел объявление о продаже венесуэльского амазона и связался с продавцом, но тот оказался аферистом, рассказали в краевой полиции. 

«Связавшись с продавцом, зеленогорец договорился о доставке птицы курьером и перевел денежные средства на указанный мошенником счет. Спустя несколько дней попугая мужчина так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь», - рассказали в ведомстве. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до пяти лет тюрьмы за совершенное преступление. 

 

Жителей края просят проявлять бдительность при совершении покупок в интернете. Поводом для беспокойства может послужить низкая цена или другие подозрительно выгодные условия сделки. 

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