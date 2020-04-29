Житель Зеленогорска мечтал о попугае и попался аферистам в Сети

Житель Зеленогорска перевел мошенникам 33 тысячи рублей - за эти деньги он рассчитывал купить экзотического попугая. В интернете он увидел объявление о продаже венесуэльского амазона и связался с продавцом, но тот оказался аферистом, рассказали в краевой полиции.

«Связавшись с продавцом, зеленогорец договорился о доставке птицы курьером и перевел денежные средства на указанный мошенником счет. Спустя несколько дней попугая мужчина так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь», - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до пяти лет тюрьмы за совершенное преступление.

Жителей края просят проявлять бдительность при совершении покупок в интернете. Поводом для беспокойства может послужить низкая цена или другие подозрительно выгодные условия сделки.