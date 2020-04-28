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Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
16:10 28 Апреля 2020
происшествия, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За сутки еще два человека умерли от коронавируса в Красноярском крае. Такие данные 28 апреля предоставили в оперативном штабе. 

Один пациент скончался в Ачинске, второй - в Красноярске. Оба пожилые, уточнили в ведомстве. Таким образом, в регионе уже семь смертей от новой инфекции. Все погибшие в возрасте и с сопутствующими хроническими заболеваниями. 

Напомним, за все время подтвержденный диагноз выявлен у 574 человек (+47 человек за сутки). 65 из них полностью здоровы. У большинства заболевание проходит бессимптомно или с признаками ОРВИ. 

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