Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

За сутки еще два человека умерли от коронавируса в Красноярском крае. Такие данные 28 апреля предоставили в оперативном штабе.

Один пациент скончался в Ачинске, второй - в Красноярске. Оба пожилые, уточнили в ведомстве. Таким образом, в регионе уже семь смертей от новой инфекции. Все погибшие в возрасте и с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Напомним, за все время подтвержденный диагноз выявлен у 574 человек (+47 человек за сутки). 65 из них полностью здоровы. У большинства заболевание проходит бессимптомно или с признаками ОРВИ.