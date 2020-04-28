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У врача больницы в Минусинске выявили коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
13:01 28 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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У врача-кардиолога Минусинской межрайонной больницы подтвердился коронавирус - терапевтический корпус медучреждения пришлось закрыть на карантин, объявили в администрации Минусинска. 

«Доктора госпитализировали во временный госпиталь для больных COVID-19, который открыт в Минусинске на базе детского инфекционного отделения», - говорится в сообщении.

Пациенты и персонал больницы находятся в режиме самоизоляции - на пятом этаже здания обустроили общежитие. В самом корпусе проведена тотальная дезинфекция. 

Отметим, что больные пульмонологии, неврологии, эндокринологии, педиатрии и кардиологии теперь будут обслуживаться в хирургическом и акушерском корпусах.

В минусинском госпитале для пациентов с CОVID-19 на данный момент находятся пять пациентов - их состояние удовлетворительное состояние их удовлетворительное. 

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