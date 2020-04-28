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На реке Сисим обнаружено тело пропавшего без вести рабочего

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 28 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае тело пропавшего без вести старателя обнаружил местный житель на реке Сисим. Он сообщил в полицию, что наткнулся на труп мужчины в 40 км ниже по течению реки от золотодобывающего участка «Сейба». Оперативная группа выехала на место, следователям удалось установить личности погибшего.

«Погибший опознан с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия 1987 г.р., который пропал без вести в октябре прошлого года», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что в октябре 2019 года в результате прорыва дамб на золотодобывающем прииске в Курагинском районе потоки воды смыли бараки вахтовиков. В результате ЧП погибли 17 рабочих, трое числились пропавшими без вести. 

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