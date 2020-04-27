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В Красноярском крае задержали афериста в погонах

Главная Происшествия
Красноярск
15:11 27 Апреля 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника ГИБДД. На самом же деле мужчина обманывал знакомых и друзей на миллионы рублей - те даже не подозревали, что он носит форму незаконно. О мошеннике рассказали корреспонденты программы «Дежурная часть». 

В прошлом лже-полицейский был ресторанным певцом. Затем он решил начать преступную карьеру. Раскрыли аферу настоящие сотрудники полиции, которые пришли в квартиру к подозреваемому с обысками. В доме Тиграна Акапяна нашли служебную форму с нагрудным знаком, а также травматический пистолет. Сам мужчина признался, что к службе в органах он не имеет никакого отношения - «маскарад» был нужен, чтобы войти в доверие к людям. 

По данным МВД, подозреваемый проворачивал аферы с автомобилями. Своим знакомым и друзьям он предлагал дешевле покупать машины через судебных приставов. Люди спокойно передавали мошеннику деньги. На уловки злоумышленника попались минимум семь человек. 

Оказалось, что красноярец обманул и свою возлюбленную - сначала он подарил ей автомобиль стоимость 2 млн рублей, а затем попросил занять почти пять миллионов. Девушка просьбу выполнила, но назад деньги не получила.

Сейчас предполагаемый мошенник задержан -  на него завели уголовное дело. 

Видео: «Дежурная часть»

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