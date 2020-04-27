В деревне под Уяром пал травы закончился гибелью местного жителя

В деревне Луково Уярского района пал сухой травы привел к гибели человека - это 61-летний мужчина. О трагедии сегодня, 27 апреля, рассказали в краевой полиции.

Неконтролируемый огонь от сухостоя перекинулся на жилые дома. В результате ЧП загорелись три дома и надворные постройки. Один местный житель не смог выбраться и погиб.

На место трагедии направили следователей Главка. Установлена ли личность поджигателя сухой травы, не уточняется.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Данное происшествие взято на особый контроль», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в лесах Красноярского края введен режим ЧС.