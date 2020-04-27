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В деревне под Уяром пал травы закончился гибелью местного жителя

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Красноярск
12:32 27 Апреля 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В деревне Луково Уярского района пал сухой травы привел к гибели человека - это 61-летний мужчина. О трагедии сегодня, 27 апреля, рассказали в краевой полиции. 

Неконтролируемый огонь от сухостоя перекинулся на жилые дома. В результате ЧП загорелись три дома и надворные постройки. Один местный житель не смог выбраться и погиб. 

На место трагедии направили следователей Главка. Установлена ли личность поджигателя сухой травы, не уточняется. 

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Данное происшествие взято на особый контроль», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, в лесах Красноярского края введен режим ЧС. 

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