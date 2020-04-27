На даче у красноярца нашли восемь опасных снарядов

Красноярец нашел у себя на дачном участке по ул. Комарова на правом берегу города артиллерийский снаряд - на место прибыли сотрудники ОМОНа и нашли еще семь похожих предметов. Об этом рассказали в управлении Росгвардии.
Отряд особого назначения осторожно собрал все боеприпасы - они были разного калибра и сильно поржавели. Каждый из предметов представлял угрозу для жизни.
«Боеприпасы были вывезены за пределы города и уничтожены установленным порядком», - рассказали в ведомстве.
Отметим, что это не первый подобный случай в Красноярске. Например, в прошлом году рабочие обнаружили артиллерийский снаряд в Солнечном. На боеприпас наткнулись на пустыре в районе улицы Ольховой.
Фото: управление Росгвардии