Под Красноярском возникшие на дачах пожары тушили с вертолетов

Палы сухой травы стали причинами пожаров в садовых товариществах в окрестностях Красноярска. Спасателям пришлось тушить огонь с вертолетов, чтобы предотвратить загорание дачных домов.

Несмотря на все усилия, пять строений в совхозе «Сибиряк» все же были повреждены огнем, выгорело пять гектаров сухой травы.

В Сухой балке также полыхал сухостой, из-за ветра была угроза распространения огня на деревянные дома.

«Для защиты населенного пункта к месту был направлен вертолет МИ-8 с водосливным устройством, который совершил 13 сливов общим объемом 65 тонн воды. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован, пострадало 5 строений на площади 100 кв. м. Всего к тушению привлекалось 15 человек личного состава и 5 единиц техники», - сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

В Березовском районе у села Маганск в выходные горело 25 гектаров сухой травы. Тушили огонь также с помощью вертолета, кроме того на месте работали 25 человек и 11 единиц техники.

В результате пожаров, которые произошли в выходные, никто не пострадал. В МЧС заявили, что все поджигатели травы будут наказаны.