Врио главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна пятого этажа больницы. В краевом Минздраве прокомментировали трагедию, заявив, что по данному факту проводится проверка.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 25 апреля, непосредственно во время совещания по вопросами создания резервного блока для пациентов с коронавирусом на базе госпиталя. В Минздраве эти данные опровергают.

«Информация о якобы проводимом в это время селекторе министерства здравоохранения действительности не соответствует. По факту трагического происшествия в КГБУЗ Краевой госпиталь ветеранов войн незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы», - заявили в ведомстве.

Что стало причиной трагедии, достоверно неизвестно. Фамилию медика в министерстве также не называют, сейчас пострадавшая находится в реанимации после перенесенной операции.

По данным Минздрава, госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениям здравоохранения края является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение, а учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты.