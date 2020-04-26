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Врио главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Главная Происшествия
Красноярск
14:37 26 Апреля 2020
происшествия, красноярск, скорая
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна пятого этажа больницы. В краевом Минздраве прокомментировали трагедию, заявив, что по данному факту проводится проверка. 

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 25 апреля, непосредственно во время совещания по вопросами создания резервного блока для пациентов с коронавирусом на базе госпиталя. В Минздраве эти данные опровергают. 

«Информация о якобы проводимом в это время селекторе министерства здравоохранения действительности не соответствует. По факту трагического происшествия в КГБУЗ Краевой госпиталь ветеранов войн незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы», - заявили в ведомстве. 

Что стало причиной трагедии, достоверно неизвестно. Фамилию медика в министерстве также не называют, сейчас пострадавшая находится в реанимации после перенесенной операции. 

По данным Минздрава, госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениям здравоохранения края является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение, а учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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