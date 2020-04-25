Плюс 18 - свежая статистика заболевших коронавирусом в Красноярском крае

За последние сутки в Красноярском крае выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии зарегистрировано 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 38 территориях региона.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 16,2 Темп прироста – 4,0 %», - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Из последних 18 заболевших 15 проживают в Красноярске, по одному - в Дивногорске. Канске и Курагинском районе.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1701 человек. Снято с медицинского наблюдения 14 683 человек за истечением срока наблюдения», - добавили в ведомстве.

фото: kraszdrav