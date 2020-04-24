Дорогу в Тюхтетском районе закрыли из-за подтопления

В Тюхтетском районе края закрыли проезд к деревне Поваренкино - участок дороги затопило, рассказали в краевой полиции.

Так, река Четь вышла из берегов и затопила проезжую часть в районе моста с 1,2 до 1,6 км.

«На данном участке глубина переливов достигает 90 см. Движение для всех видов транспорта ограничено. Сотрудники ГИБДД оказывают содействие органам местного самоуправления в организации переправы граждан через подтопленный участок», - рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне из-за ледяного затора на Енисее повысился уровень воды у села Ворогово. Местных жителей пришлось эвакуировать из-за угрозы подтопления.Лед на реке собирались взорвать, однако ситуация уже стабилизировалась, а люди вернулись в свои дома.