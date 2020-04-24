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Дорогу в Тюхтетском районе закрыли из-за подтопления

Главная Происшествия
Красноярск
16:50 24 Апреля 2020
происшествия, красноярск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Тюхтетском районе края закрыли проезд к деревне Поваренкино - участок дороги затопило, рассказали в краевой полиции. 

Так, река Четь вышла из берегов и затопила проезжую часть в районе моста с 1,2 до 1,6 км. 

«На данном участке глубина переливов достигает 90 см.  Движение для всех видов транспорта ограничено. Сотрудники ГИБДД оказывают содействие органам местного самоуправления в организации переправы граждан через подтопленный участок», - рассказали в ведомстве. 

Напомним, накануне из-за ледяного затора на Енисее повысился уровень воды у села Ворогово. Местных жителей пришлось эвакуировать из-за угрозы подтопления.Лед на реке собирались взорвать, однако ситуация уже стабилизировалась, а люди вернулись в свои дома.  

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