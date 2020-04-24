Житель Канска по ошибке поджег чужую иномарку и попал в СИЗО

Житель Канска из мести поджег чужую машину, но перепутал владельцев иномарки. Он испортил автомобиль Toyota стоимостью более миллиона рублей. Об этом рассказали в краевой полиции.

Владелец автомобиля обратился в дежурную часть. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный бросил под капот машины тряпку с подсолнечным маслом, поджег ее, после чего скрылся.

Полицейским удалось задержать подозреваемого - им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

«Он решил поджечь транспорт, чтобы таким образом отомстить за своего товарища, которого обидел хозяин иномарки. Однако ошибся, автовладельцем машины оказался другой человек», - пояснили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится в СИЗО.