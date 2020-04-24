24 апреля
Красноярск
погода +16 °C
75.13
 
€ 81.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Канска по ошибке поджег чужую иномарку и попал в СИЗО

Главная Происшествия
Красноярск
11:52 24 Апреля 2020
происшествия, канск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Житель Канска из мести поджег чужую машину, но перепутал владельцев иномарки. Он испортил автомобиль Toyota стоимостью более миллиона рублей. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Владелец автомобиля обратился в дежурную часть. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный бросил под капот машины тряпку с подсолнечным маслом, поджег ее, после чего скрылся. 

Полицейским удалось задержать подозреваемого - им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. 

 

«Он решил поджечь транспорт, чтобы таким образом отомстить за своего товарища, которого обидел хозяин иномарки. Однако ошибся, автовладельцем машины оказался другой человек», - пояснили в ведомстве. 

На мужчину завели уголовное дело - ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится в СИЗО. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Еще у 35 жителей края выявили COVID-19

Еще у 35 жителей края выявили COVID-19

23 Апреля 2020 г.
Больше всего случаев, как обычно, в Красноярске
Новости Красноярска: В Эвенкии у двух врачей подтвердился коронавирус: в контакте были около 100 северян

В Эвенкии у двух врачей подтвердился коронавирус: в контакте были около 100 северян

23 Апреля 2020 г.
Специалисты пытаются определить круг контактировавших лиц
Новости Красноярска: Сотрудник мотовзвода ГИБДД попал в аварию во время погони за красноярцем

Сотрудник мотовзвода ГИБДД попал в аварию во время погони за красноярцем

23 Апреля 2020 г.
Инспектор получил травмы
Новости Красноярска: Красноярец оставил отпечаток пальца и попался на жестоком убийстве

Красноярец оставил отпечаток пальца и попался на жестоком убийстве

22 Апреля 2020 г.
Он расправился со случайным встречным
Новости Красноярска: Под Красноярском мужчина поджег траву и уничтожил 15 га леса

Под Красноярском мужчина поджег траву и уничтожил 15 га леса

22 Апреля 2020 г.
Ущерб составил почти полмиллиона
Новости Красноярска: Жительница Канска умерла от коронавируса

Жительница Канска умерла от коронавируса

22 Апреля 2020 г.
Ей было 87 лет
Новости компаний
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае ужесточен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В крае ужесточен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

22 Апреля 2020 г.
Ходить в магазины и аптеки теперь можно с 9:00 до 12:00
Новости Красноярска: Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

Отопление в домах Красноярска пока решили не отключать

23 Апреля 2020 г.
В городе еще возможно похолодание
Новости Красноярска: Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

Красноярский край не подошел к пику заболеваемости коронавирусом

22 Апреля 2020 г.
Опубликован график заражений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19