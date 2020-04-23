23 апреля
Красноярск
погода +27 °C
77.04
 
€ 83.68
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще у 35 жителей края выявили COVID-19

Главная Происшествия
Красноярск
14:48 23 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали ежедневную сводку по распространению коронавируса в Красноярском крае. По последним данным, еще у 35 человек в регионе подтвердился COVID-19. 

Вирус распространился на 37 территорий края. Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 427 - все случаи подтверждены в лабораториях. 48 пациентов полностью вылечились от инфекции. Их тесты оказались отрицательными. 

Так, за сутки коронавирус нашли у 24 жителей Красноярска. В Дивногорске выявили три случая, в Железногорске - 2, в Эвенкии - 2, а также по одному в Березовском, Минусинском, Емельяновском и Богучанском районах.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 3,2 тысячи человек.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Эвенкии у двух врачей подтвердился коронавирус: в контакте были около 100 северян

В Эвенкии у двух врачей подтвердился коронавирус: в контакте были около 100 северян

23 Апреля 2020 г.
Специалисты пытаются определить круг контактировавших лиц
Новости Красноярска: Сотрудник мотовзвода ГИБДД попал в аварию во время погони за красноярцем

Сотрудник мотовзвода ГИБДД попал в аварию во время погони за красноярцем

23 Апреля 2020 г.
Инспектор получил травмы
Новости Красноярска: Красноярец оставил отпечаток пальца и попался на жестоком убийстве

Красноярец оставил отпечаток пальца и попался на жестоком убийстве

22 Апреля 2020 г.
Он расправился со случайным встречным
Новости Красноярска: Под Красноярском мужчина поджег траву и уничтожил 15 га леса

Под Красноярском мужчина поджег траву и уничтожил 15 га леса

22 Апреля 2020 г.
Ущерб составил почти полмиллиона
Новости Красноярска: Жительница Канска умерла от коронавируса

Жительница Канска умерла от коронавируса

22 Апреля 2020 г.
Ей было 87 лет
Новости Красноярска: Красноярец на самоизоляции грозился взорвать квартиру с людьми

Красноярец на самоизоляции грозился взорвать квартиру с людьми

22 Апреля 2020 г.
На самом деле мужчина был один
Новости компаний
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
17/04
СФУ запускает курс лекций по гастрономии и гостеприимству онлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Коронавирусом в Красноярском крае заболели шесть человек

Коронавирусом в Красноярском крае заболели шесть человек

20 Апреля 2020 г.
Всего в регионе 306 инфицированных
Новости Красноярска: Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло до 276

Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае выросло до 276

18 Апреля 2020 г.
За последние сутки зарегистрировано 45 случаев
Новости Красноярска: Верующие красноярцы встретили Пасху

Верующие красноярцы встретили Пасху

19 Апреля 2020 г.
В храмах побывали сотни горожан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19