Еще у 35 жителей края выявили COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали ежедневную сводку по распространению коронавируса в Красноярском крае. По последним данным, еще у 35 человек в регионе подтвердился COVID-19.

Вирус распространился на 37 территорий края. Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 427 - все случаи подтверждены в лабораториях. 48 пациентов полностью вылечились от инфекции. Их тесты оказались отрицательными.

Так, за сутки коронавирус нашли у 24 жителей Красноярска. В Дивногорске выявили три случая, в Железногорске - 2, в Эвенкии - 2, а также по одному в Березовском, Минусинском, Емельяновском и Богучанском районах.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 3,2 тысячи человек.

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