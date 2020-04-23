В Эвенкии у двух врачей подтвердился коронавирус: в контакте были около 100 северян

В Эвенкии у двух сотрудников Байкитской межрайонной больницы подтвердился коронавирус - с ними контактировали более 100 человек. Об этом сообщил глава района Евгений Васильев.

Власти предполагают, что в поселке появился зараженный с бессимптомными признаками COVID-19 - этот человек даже не знал о своей инфекции, но продолжал распространять коронавирус.

Специалисты попробуют установить всех лиц, которые контактировали с врачами. У пациентов возьмут анализы и направят образцы в Красноярск. Из Байкита рейс совершается сейчас раз в неделю – по пятницам. Дополнительные тесты хотят направить в северный поселок.

«Крайне важно сегодня всех контактных изолировать. Должен быть жесткий карантин. И довожу до сведения, что с сегодняшнего дня в Байкитской группе поселений прекращаются все авиаперелеты. Третье. Усилить общий режим самоизоляции в Байките и других поселках», - заявил глава района.

Сегодня также стало известно о том, что реанимационное ожоговое отделение Красноярской краевой клинической больницы пришлось закрыть из-за коронавируса. Там лечился пациент с инфекцией - мужчина умер, но тест оказался положительным. Врачи, которые были в контакте с красноярцем, отправлены на обсервацию. Помощь тяжелым пациентам будут оказывать в гнойно-септическом центре.