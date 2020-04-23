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В Эвенкии у двух врачей подтвердился коронавирус: в контакте были около 100 северян

Главная Происшествия
Красноярск
13:26 23 Апреля 2020
происшествия, красноярск, север
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Эвенкии у двух сотрудников Байкитской межрайонной больницы подтвердился коронавирус - с ними контактировали более 100 человек. Об этом сообщил глава района Евгений Васильев. 

Власти предполагают, что в поселке появился зараженный с бессимптомными признаками COVID-19 - этот человек даже не знал о своей инфекции, но продолжал распространять коронавирус. 

Специалисты попробуют установить всех лиц, которые контактировали с врачами. У пациентов возьмут анализы и направят образцы в Красноярск. Из Байкита рейс совершается сейчас раз в неделю – по пятницам. Дополнительные тесты хотят направить в северный поселок. 

«Крайне важно сегодня всех контактных изолировать. Должен быть жесткий карантин. И довожу до сведения, что с сегодняшнего дня в Байкитской группе поселений прекращаются все авиаперелеты. Третье. Усилить общий режим самоизоляции в Байките и других поселках», - заявил глава района.

Сегодня также стало известно о том, что реанимационное ожоговое отделение Красноярской краевой клинической больницы пришлось закрыть из-за коронавируса. Там лечился пациент с инфекцией - мужчина умер, но тест оказался положительным. Врачи, которые были в контакте с красноярцем, отправлены на обсервацию. Помощь тяжелым пациентам будут оказывать в гнойно-септическом центре. 

 

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