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Сотрудник мотовзвода ГИБДД попал в аварию во время погони за красноярцем

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 23 Апреля 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Инспектор мотовзвода ГИБДД в Красноярске врезался в легковой автомобиль во время погони за нарушителем. Момент аварии на ул. Дубровинского запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.

Водитель автомобиля Toyota выполнял разворот на перекрестке ул. Сурикова. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил движущийся по встречной полосе мотоцикл ГИБДД.

В результате инспектор протаранил иномарку, а сам вылетел на обочину дороги. После падения мотоциклист сразу же поднялся.

Очевидцы сообщают, что он получил легкие травмы. Водитель Toyota также серьезно не пострадал, у машины повреждена задняя часть. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

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