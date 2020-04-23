Сотрудник мотовзвода ГИБДД попал в аварию во время погони за красноярцем

Инспектор мотовзвода ГИБДД в Красноярске врезался в легковой автомобиль во время погони за нарушителем. Момент аварии на ул. Дубровинского запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.

Водитель автомобиля Toyota выполнял разворот на перекрестке ул. Сурикова. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил движущийся по встречной полосе мотоцикл ГИБДД.

В результате инспектор протаранил иномарку, а сам вылетел на обочину дороги. После падения мотоциклист сразу же поднялся.

Очевидцы сообщают, что он получил легкие травмы. Водитель Toyota также серьезно не пострадал, у машины повреждена задняя часть. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.