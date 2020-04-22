Красноярец оставил отпечаток пальца и попался на жестоком убийстве

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве, совершенном в мае прошлого года. Мужчина расправился с жильцом дома по пр. Красноярский рабочий, рассказали в Следственном комитете.

Потерпевший не мог подключиться к интернету - он вышел на лестничную площадку, а затем поднялся на чердак, чтобы проверить кабель.

«Там он увидел, что злоумышленник срезает интернет-кабель с целью его хищения. Мужчина попытался задержать преступника, сказав, что вызовет сотрудников полиции. Обвиняемый причинил жильцу телесные повреждения кирпичом, который поднял с пола, и ножом, имевшимся при себе. Потерпевший скончался на месте», - пояснили в ведомстве.

Преступник все же похитил кабель и снял золотые украшения с погибшего. Личность предполагаемого убийцы установлена из-за оставленного на крышке люка отпечатка. Уголовное дело уже направлено в суд.