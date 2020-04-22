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Под Красноярском мужчина поджег траву и уничтожил 15 га леса

Главная Происшествия
Красноярск
13:12 22 Апреля 2020
происшествия, красноярск, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Емельяновском районе житель села Еловое поджег сухую траву, чем спровоцировал большой лесной пожар. Площадь возгорания достигла 15 га, а ущерб составил почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в краевом Минлесхозе. 

Мужчина поджигал траву вместе с друзьями - их целью было избавиться от сухостоя. В результате неконтролируемый огонь на участках перекинулся на граничащий с поселком лес. 

«Этот случай подтверждает печальную статистику – во всех случаях весенние лесные пожары происходят по вине людей. Речь идет как о неосторожном обращении с огнем, когда причиной возгорания становится оставленный костер или не потушенная сигарета, так и о намеренных поджогах, которые совершают местные жители, например, на сельхозполях, местах выпаса скота, якобы для того, чтобы быстрее росла зеленая трава», - рассказал начальник отдела государственного лесного надзора Анвар Бикбов.

Всего в крае с начала сезона было 60 таких поджогов. Не во всех случаях виновных удалось поймать. 

Напомним, что поджигателям грозит уголовная ответственность - они также должны возместить ущерб, причиненный лесному фонду. В целом, за нарушение правил пожарной безопасности действуют штрафы: для граждан – 5 000 рублей, для должностных лиц – 50 000 рублей,  для юридических лиц – от 500 000 до миллиона рублей, в случае ущерба – вплоть до уголовной ответственности.

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