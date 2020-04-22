Жительница Канска умерла от коронавируса

87-летняя пенсионерка, которой был поставлен диагноз коронавирус, умерла в Канске. Об этом говорится в сводках за 22 апреля. Информация опубликована на сайте мэрии.

«В госпитале, развернутом на базе Канской межрайонной больницы, находится 21 человек с выявленным диагнозом - заболевание коронавирусной инфекцией, из них 4 человека проживают в городе Канске», - объяснили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших в Красноярске - они умерли от пневмонии на фоне коронавируса. За все время в регионе 370 заболевших - 28 человек выписали из больниц.