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Жительница Канска умерла от коронавируса

Главная Происшествия
Красноярск
11:53 22 Апреля 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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87-летняя пенсионерка, которой был поставлен диагноз коронавирус, умерла в Канске. Об этом говорится в сводках за 22 апреля. Информация опубликована на сайте мэрии. 

«В госпитале, развернутом на базе Канской межрайонной больницы, находится 21 человек с выявленным диагнозом - заболевание коронавирусной инфекцией, из них 4 человека проживают в городе Канске», - объяснили в администрации. 

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших в Красноярске - они умерли от пневмонии на фоне коронавируса. За все время в регионе 370 заболевших - 28 человек выписали из больниц. 

 

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