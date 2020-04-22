Красноярец на самоизоляции грозился взорвать квартиру с людьми

В Красноярске задержали мужчину, который грозился взорвать четверых заложников, в том числе и детей. На самом же деле он находился дома один. Операция по спасению вымышленных людей состоялась накануне. Об этом рассказали в краевой полиции.

Мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал о готовящейся расправе. Он пояснил, что в квартире есть ружье и взрывное устройство.

«На место незамедлительно прибыл наряд полиции. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили, что злоумышленник находился в квартире один, предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью, не обнаружено. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что звонившим был 27-летний красноярец, который был неоднократно судим. На него завели уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».