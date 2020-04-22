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Красноярец на самоизоляции грозился взорвать квартиру с людьми

Главная Происшествия
Красноярск
10:34 22 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске задержали мужчину, который грозился взорвать четверых заложников, в том числе и детей. На самом же деле он находился дома один. Операция по спасению вымышленных людей состоялась накануне. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал о готовящейся расправе. Он пояснил, что в квартире есть ружье и взрывное устройство. 

«На место незамедлительно прибыл наряд полиции. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили, что злоумышленник находился в квартире один, предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью, не обнаружено. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства. 

Оказалось, что звонившим был 27-летний красноярец, который был неоднократно судим. На него завели уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

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