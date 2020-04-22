Почти 90 жителей Красноярского края заразились коронавирусом в глазном центре

Роспотребнадзор по итогам расследования сообщил о 89 заболевших коронавирусом в Красноярском крае, которые подхватили опасную инфекцию в глазном центре Красноярска. Среди инфицированных – 13 сотрудников медучреждения, а остальные их пациенты, которые приходили на прием в период с 7 по 19 апреля.

У большинства заразившихся в глазном центре болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что случаи заболевания среди пациентов зарегистрированы у 37 жителей Красноярска и 39 жителей административных территорий края. Распределение заболевших пациентов по степени тяжести: бессимптомная форма – 34 (44,7 %), легкая – 20 (26,3 %), средняя – 21 (27,6 %), тяжелая – 1 (1,3 %)», - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, 19 апреля скончался 81-летний мужчина, который заразился коронавирусом в Красноярском глазном центре. Всего в регионе две смерти от новой инфекции.