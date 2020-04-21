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Под Красноярском «Москвич» без номеров слетел в кювет

Главная Происшествия
Красноярск
16:07 21 Апреля 2020
происшествия, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Емельяновоском районе «Москвич» без регистрационных номеров слетел в кювет. В результате аварии погиб 45-летний мужчина. Водитель и еще один пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Предварительно установлено, что 26-летний ранее судимый водитель на дороге «Разъезжее-Б. Речка» не справился с управлением и съехал с дороги. Машина несколько раз перевернулась. Выживших мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. 

«Следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет», - пояснили в ведомстве. 

Сейчас устанавливается, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Подробности аварии выясняются. 

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