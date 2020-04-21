Под Красноярском «Москвич» без номеров слетел в кювет

В Емельяновоском районе «Москвич» без регистрационных номеров слетел в кювет. В результате аварии погиб 45-летний мужчина. Водитель и еще один пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Об этом рассказали в краевой полиции.

Предварительно установлено, что 26-летний ранее судимый водитель на дороге «Разъезжее-Б. Речка» не справился с управлением и съехал с дороги. Машина несколько раз перевернулась. Выживших мужчин доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет», - пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливается, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Подробности аварии выясняются.