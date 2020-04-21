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Тесты на коронавирус подтвердились у 64 красноярцев

Главная Происшествия
Красноярск
14:46 21 Апреля 2020
красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой Роспотребнадзор предоставил данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. За сутки инфекция подтвердилась у 64 человек. Всего с начала пандемии заражены 370 жителей. 

248 человек больны в Красноярске - у большинства заболевание проходит бессимптомно или с признаками ОРВИ. По данным Минздрава, полностью вылечили COVID-19 28 человек - их выписали из больниц. 

В тяжелом состоянии находятся семь пациентов - их подключили к аппаратам ИВЛ. Два красноярца умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом. 

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