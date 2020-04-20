Пожар на Судостроительной перекинулся на жилые дома

В полиции рассказали о подробностях пожара на ул. Судостроительной. Возгорание построек началось около 16:13. На место были направлены пожарные и правоохранители. Огонь распространился на жилые двухэтажные дома - в результате ЧП загорелись четыре здания.
О погибших пока ничего не сообщается - площадь пожара разрослась до тысячи квадратных метров. Потерявшим жилье красноярцам обещают восстановить документы.
«В Красноярске на улице Судостроительная, дом 4 произошло загорание жилого дома с переходом на соседние строения. К тушению пожара привлекается 69 человек и 25 единиц техники», - уточнили в ГУ МЧС по краю.