Пожар на Судостроительной перекинулся на жилые дома

В полиции рассказали о подробностях пожара на ул. Судостроительной. Возгорание построек началось около 16:13. На место были направлены пожарные и правоохранители. Огонь распространился на жилые двухэтажные дома - в результате ЧП загорелись четыре здания.

О погибших пока ничего не сообщается - площадь пожара разрослась до тысячи квадратных метров. Потерявшим жилье красноярцам обещают восстановить документы.