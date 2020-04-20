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Пожар на Судостроительной перекинулся на жилые дома

Главная Происшествия
Красноярск
17:49 20 Апреля 2020
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В полиции рассказали о подробностях пожара на ул. Судостроительной. Возгорание построек началось около 16:13. На место были направлены пожарные и правоохранители. Огонь распространился на жилые двухэтажные дома - в результате ЧП загорелись четыре здания. 

О погибших пока ничего не сообщается - площадь пожара разрослась до тысячи квадратных метров. Потерявшим жилье красноярцам обещают восстановить документы. 

«В Красноярске на улице Судостроительная, дом 4 произошло загорание жилого дома с переходом на соседние строения. К тушению пожара привлекается 69 человек и 25 единиц техники», - уточнили в ГУ МЧС по краю. 

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