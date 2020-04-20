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Красноярцы заметили пожар в районе Николаевского моста

Главная Происшествия
Красноярск
16:23 20 Апреля 2020
происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Красноярска заметили черный дым в районе Николаевского моста - там в основном расположены складские помещения.

Судя по снимкам с места ЧП, загорелось здание промзоны Свердловского района за переправой. На другой стороне моста находится жилой комплекс и «Платинум Арена». 

В МЧС информация о пожаре поступила от журналистов, на место выехали спецмашины. На ул. Судостроительная загорелись надворные постройки - бригаду спасателей собираются увеличить, чтобы не допустить распространения огня на соседние деревянные здания. 

Красноярцы заметили пожар в районе Николаевского моста

Фото: читатели Sibnovosti.ru

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