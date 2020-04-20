Красноярцы заметили пожар в районе Николаевского моста

Жители Красноярска заметили черный дым в районе Николаевского моста - там в основном расположены складские помещения.

Судя по снимкам с места ЧП, загорелось здание промзоны Свердловского района за переправой. На другой стороне моста находится жилой комплекс и «Платинум Арена».

В МЧС информация о пожаре поступила от журналистов, на место выехали спецмашины. На ул. Судостроительная загорелись надворные постройки - бригаду спасателей собираются увеличить, чтобы не допустить распространения огня на соседние деревянные здания.

Фото: читатели Sibnovosti.ru