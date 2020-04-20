Коронавирусом в Красноярском крае заболели шесть человек

В Красноярском крае значительно снизилось число зараженных коронавирусом - за сутки у шести человек подтвердилась инфекция, несколько дней назад таких пациентов было 60. Данные на 20 апреля опубликовал Роспотребнадзор.

Таким образом, темп прироста к предыдущему дню составил 2%. По данным ведомства, больше всего заболевших в Красноярске - 211 человек. На втором месте идет Большемуртинский район - 14 заразившихся, а на третьем - Березовский (10 случаев).

С начала пандемии в регионе 306 подтвержденных диагнозов. Только 17 пациентов выписаны из больниц. У большинства заболеванием протекает бессимптомно или с признаками ОРВИ.

Напомним, на выходных краевой Минздрав подтвердил смерть двух красноярцев от пневмонии, вызванной COVID-19.