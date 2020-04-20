Семейная пара погибла на даче в Манском районе

В садовом товарище «Строитель» в Манском районе во время пожара в дачном домике погибла семейная пара. Очевидцы рассказывают, что мужчина и женщина приехали на дачу на выходные. Вечером перед Пасхой они жарили шашлыки и выпивали.

Поздно ночью соседи услышали треск шифера и увидели огонь. На место вызвали пожарных, которые после тушения обнаружили тела 39-летнего мужчины и 37-летней женщины.

«Следствие наряду с другими, в качестве приоритетной версии рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Фото: Следком