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Семейная пара погибла на даче в Манском районе

Главная Происшествия
Красноярск
09:10 20 Апреля 2020
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В садовом товарище «Строитель» в Манском районе во время пожара в дачном домике погибла семейная пара. Очевидцы рассказывают, что мужчина и женщина приехали на дачу на выходные. Вечером перед Пасхой они жарили шашлыки и выпивали.

Поздно ночью соседи услышали треск шифера и увидели огонь. На место вызвали пожарных, которые после тушения обнаружили тела 39-летнего мужчины и 37-летней женщины.

«Следствие наряду с другими, в качестве приоритетной версии рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Фото: Следком

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