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Два пациента умерли от коронавируса в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
11:56 19 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске два пациента умерли от коронавируса - у них была тяжелая пневмония на фоне инфекции. Об этом сообщили в оперштабе. 

«Оба пациента пожилые с хроническими заболеваниями. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам паталого-анатомического исследования», - заявили в краевом Минздраве. 

Это первые летальные случаи в Красноярском крае. По последним данным, всего в регионе 276 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписаны 17 пациентов. У большинства заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме. 

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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