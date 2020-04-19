Два пациента умерли от коронавируса в Красноярске

В Красноярске два пациента умерли от коронавируса - у них была тяжелая пневмония на фоне инфекции. Об этом сообщили в оперштабе.

«Оба пациента пожилые с хроническими заболеваниями. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам паталого-анатомического исследования», - заявили в краевом Минздраве.

Это первые летальные случаи в Красноярском крае. По последним данным, всего в регионе 276 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписаны 17 пациентов. У большинства заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме.

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