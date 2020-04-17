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Жительница Железногорска по телефону вычислила «коронавирусного» мошенника

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Красноярск
13:59 17 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жительница Железногорска проявила бдительность и не стала разглашать мошенникам данные своей банковской карты. 62-летняя женщина вычислила афериста по телефону, рассказали в краевой полиции. 

На мобильный потерпевшей позвонил неизвестный  - он сообщил, что женщине за длительный трудовой стаж положена денежная компенсация. Но из-за действующего режима самоизоляции она должна подать заявление онлайн и предоставить данные своей карты для отчислений. 

«Собеседник узнал полный номер банковской карты женщины, затем попросил ее назвать трехзначный CVC-код (три цифры на оборотной стороне карты). Когда потерпевшая отказалась сообщать данную информацию, злоумышленник начал угрожать ей и нецензурно выражаться», - рассказали в ведомстве. 

Жительница Железногорска обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «покушение на кражу». Мошеннику грозит до шести лет тюрьмы. 

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