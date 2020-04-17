Жительница Железногорска по телефону вычислила «коронавирусного» мошенника

Жительница Железногорска проявила бдительность и не стала разглашать мошенникам данные своей банковской карты. 62-летняя женщина вычислила афериста по телефону, рассказали в краевой полиции.

На мобильный потерпевшей позвонил неизвестный - он сообщил, что женщине за длительный трудовой стаж положена денежная компенсация. Но из-за действующего режима самоизоляции она должна подать заявление онлайн и предоставить данные своей карты для отчислений.

«Собеседник узнал полный номер банковской карты женщины, затем попросил ее назвать трехзначный CVC-код (три цифры на оборотной стороне карты). Когда потерпевшая отказалась сообщать данную информацию, злоумышленник начал угрожать ей и нецензурно выражаться», - рассказали в ведомстве.

Жительница Железногорска обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «покушение на кражу». Мошеннику грозит до шести лет тюрьмы.