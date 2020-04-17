Задержанный за подготовку теракта школьник долго готовился к преступлению

Силовики рассказали подробности о готовящемся вооруженном нападении на школу в Красноярске. 14-летний подросток с января 2020 года изучал информацию в интернете и собирал взрывное устройство по инструкции в Сети.

«У подростка возник преступный умысел на совершение в апреле 2020 года в городе Красноярске террористического акта с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. В интернете подросток отыскал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу», - рассказали в Следственном комитете.

Школьник собирался устроить теракт в апреле, однако его планам помешало дистанционное обучение. Мальчик не отказался от идеи, а решил перенести дату нападения. По информации ФСБ, парень действовал в одиночку. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «незаконное изготовление взрывных устройств».