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60 жалоб на вечернюю продажу алкоголя поступило от красноярцев с начала апреля

Главная Происшествия
Красноярск
11:34 15 Апреля 2020
алкоголь, полиция, закон, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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60 жалоб поступило в полицию на незаконную продажу алкоголя в вечернее и ночное время. Напомним, региональный парламент на время пандемии коронавируса законодательно сократил время реализации. Теперь купить алкоголь можно с 10 утра и до шести вечера.

«Так, в дежурную часть полиции поступило сообщение от красноярца о незаконной продаже крепкой алкогольной в одном из павильонов в Октябрьском районе краевого центра. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства провели проверку, в результате которой данный факт подтвердился. Из незаконного оборота изъято более 40 литров водки», - сообщили в полиции.

С начала ограничений в МУ МВД России «Красноярское» поступило более 60 подобных сообщений от жителей города. 57 фактов подтвердились. Из незаконного оборота изъято 180 литров крепкого алкоголя.

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