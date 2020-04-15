В красноярских лесах из-за теплой погоды удвоилось число лесных пожаров

Теплая погода в крае стала причиной возникновения лесных пожаров - за сутки сотрудники Лесопожарного центра ликвидировали 14 очагов. Еще два дня назад площадь пожаров составляла 17,5 га - сегодня она увеличилась до 183 га.

«Очаги возгораний в наземной зоне на незначительных площадях были зафиксированы в Богучанском, Канском, Сухобузимском, Емельяновском, Новоселовском, Манском, Партизанском, Уярском, Рыбинском, Курагинском, Краснотуранском районах», - говорится в оперативной сводке.

С огнем боролись почти 200 человек. Пожары возникали по вине местных жителей, определили специалисты.

До сих пор очаги зафиксированы на площади 112 га - огонь не угрожает населенным пунктам. Ситуация находится под контролем.

Напомним, с 14 апреля в 41 муниципальном образовании действует особый противопожарный режим. Людям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.