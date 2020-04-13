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«25 новых случаев»: число заболевших COVID-19 в крае выросло до 110

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Красноярск
15:19 13 Апреля 2020
общество, красноярск, происшествия, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе 110 заболевших. Данные на 13 апреля опубликовал Роспотребнадзор. 

Больше всего пациентов с подтвердившимся диагнозом в Красноярске - 79 (17 за последние сутки). На втором месте Дивногорск - 4 случая (1 за сутки), на третьем - Канск и Железногорск - 3 случая. По двое заболевших насчитывается в Сосновоборске, Норильске, Новоселовском и Енисейском районах. 

По одному заболевшему в Назарово, Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, Емельяновском, Большемуртинском, Шушенском, Курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском и Абанском районах. 

Из больниц выписаны 17 пациентов - в стационарах по-прежнему находятся 93 человека. 

Фото: Минздрав

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