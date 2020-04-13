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В Красноярске во время самоизоляции поймали сбежавшего заключенного

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 13 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в период всеобщей самоизоляции поймали сбежавшего из колонии-поселения №19 заключенного. Он самовольно покинул территорию исправительного учреждения 1 апреля, задержали его накануне. Об этом сообщили в ГУФСИН по Красноярскому краю. 

Мужчина отбывал наказание за кражу - суд приговорил его к 5,5 годам в красноярской колонии №19. Заключенный решил сбежать, за это срок могут увеличить. 

«Органами полиции в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 313 ч. 1 УК РФ. В настоящее время он доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края», - пояснили в ведомстве. 

Добавим, что в колониях-поселениях заключенные содержатся без охраны, но под надзором. Они свободно передвигаются по территории, носят обычную одежду и могут иметь при себе деньги и ценные вещи. 

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