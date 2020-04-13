В Красноярске во время самоизоляции поймали сбежавшего заключенного

В Красноярске в период всеобщей самоизоляции поймали сбежавшего из колонии-поселения №19 заключенного. Он самовольно покинул территорию исправительного учреждения 1 апреля, задержали его накануне. Об этом сообщили в ГУФСИН по Красноярскому краю.

Мужчина отбывал наказание за кражу - суд приговорил его к 5,5 годам в красноярской колонии №19. Заключенный решил сбежать, за это срок могут увеличить.

«Органами полиции в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 313 ч. 1 УК РФ. В настоящее время он доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края», - пояснили в ведомстве.

Добавим, что в колониях-поселениях заключенные содержатся без охраны, но под надзором. Они свободно передвигаются по территории, носят обычную одежду и могут иметь при себе деньги и ценные вещи.