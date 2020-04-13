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Красноярец жестоко избил свою собаку в подъезде

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 13 Апреля 2020
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В соцетях опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых молодой красноярец избивает свою собаку в подъезде. Пользователи узнали в мужчине своего соседа из многоэтакжки на ул. Петра Подзолкова, 28.

На кадрах с установленной в лифте камеры видеонаблюдения видно, как мужчина хватает своего питомца за поводок и вытягивает на лестничную площадку. После этого он начинает бить собаку ногами. Причиной такого агрессивного поведения хозяина стало то, что пес справил нужду в лифте.

В соцсетях пользователи осуждают такие методы дрессировки и призывают полицию привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животными.

Ранее поводом для проверки МВД стала жестокость по отношению к собаке жителя многоэтажки на ул. 60 лет Октября. Мужчина выбросил пса небольшой породы из окна пятого этажа. Собака выжила, ей потребовалась помощь ветеринаров.

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