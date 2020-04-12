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25 жителей края пополнили список заболевших коронавирусом

Главная Происшествия
Красноярск
14:53 12 Апреля 2020
заболевание, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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25 жителей края пополнили список заболевших коронавирусом. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На 14.00 часов 12.04.2020 г. в регионе зарегистрировано всего 85 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщили в ведомстве.

Из 25-ти заболевших 20 - жители Красноярска, по одному из Дивногорска, Енисейского района и Балахты, два человека - в Новоселово.

«Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», резюмировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, всплеск заболеваний начался в субботу, 11 апреля - тогда в Красноярске подтвердился 21 случай заражения коронавирусом.

 

фото: сайт министерства здравоохранения

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