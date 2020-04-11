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В Ачинске усилят контроль за продажей алкоголя после роста «пьяных» преступлений

Главная Происшествия
Красноярск
13:36 11 Апреля 2020
ачинск, алкоголь, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Ачинске усилят контроль за продажей алкоголя после роста преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. О динамике таких случаев во время заседания штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 заявили местные полицейские.

«Глава Ачинска Илай Ахметов поручил усилить контроль в вечернее и ночное время за соблюдением ограничений в сфере оборота алкогольной продукции на период действия режима самоизоляции», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, региональный парламент ограничил продажу алкоголя и установил разрешенный промежуток между 10 утра и шести вечера. За нарушение правил продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы - для должностных лиц до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.

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