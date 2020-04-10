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В общежитии СФУ нашли красноярца с COVID-19

Главная Происшествия
Красноярск
14:00 10 Апреля 2020
происшествия, красноярск, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
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В семье одного из сотрудников СФУ выявили коронавирус - диагноз подтвержден официально. Зараженный человек проживал в служебном общежитии №4 на пр. Свободный, 81 В, объявили в пресс-службе вуза. 

«Это служебное общежитие, в нем живут сотрудники и их родственники, либо люди, ранее проработавшие в университете более 10 лет и сохранившие право проживания. Сейчас внутри проводится дезинфекция и усилен контроль за мобильностью жильцов», - заявили в СФУ. 

О зараженном красноярце пока другой информации нет. 

Напомним, в Красноярске у 16 человек подозревают коронавирус. В БСМП с подтвержденным диагнозом находится 31 пациент. 

Фото: СФУ

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