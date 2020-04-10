Красноярец притворился сотрудником ГИБДД и обманул друзей на 4 млн рублей

30-летнего красноярца заподозрили в мошенничестве на 4 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в краевой полиции.

По данным ведомства, подозреваемый купил в интернет-магазине форму сотрудника ГИБДД. Своим знакомым он рассказал о новой работе.

«Он ввел в заблуждение своих знакомых и пояснил, что трудоустроился в органы внутренних дел и может помочь приобрести автомобиль по заниженной цене. Друзья поверили ему и согласились на его услуги», - уточнили в полиции.

Получив деньги от друзей, красноярец перестал отвечать на звонки. Мужчина обманул шесть человек на сумму 4 млн рублей.

Сейчас полицейские выясняют, кто еще мог стать жертвой афериста. За совершенное преступление обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.